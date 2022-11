Vittorio Feltri: l'errore di Montesano? Il balletto, non la maglietta

Vittorio Feltri 15 novembre 2022 a

Appaiono notizie sui giornali che sembrano scritte da comici talentuosi. L'ultima, in ordine di tempo, è relativa alla cacciata di Enrico Montesano dalla Rai perché questi si è presentato a Ballando con le stelle, uno dei programmi più sciocchi del servizio pubblico, indossando una maglietta della cosiddetta Decima Mas, una organizzazione militare che all'epoca del fascismo si distinse per combattività. Siamo tutti d'accordo che quanto è accaduto durante il Ventennio faccia schifo e non meriti di essere esaltato, ma non si capisce l'ostracismo nei confronti di un comico di talento soltanto perché ha osato, durante le prove danzanti, infilarsi un capo da collezione.

Montesano peraltro non è mai stato fascista, essendo nato a regime ormai morto e sepolto, e non si comprende per quale ragione sia accusato di essere un manganellatore nonché un dispensatore di olio di ricino solamente perché dal fondo di un suo cassetto ha estratto un indumento recante il simbolo minuscolo della cosiddetta X-Mas, ossia un corpo militare che allora ubbidì all'ordine- indiscutibile - di combattere fino alla morte. Come a me, in casa, capita di indossare la felpa della FIS, cioè Federazione Italiana Scherma, che mi fu donata allorquando ero un giovane modesto schermitore.

Video su questo argomento "Montesano cacciato? Vi spiego perché è un errore", l'analisi choc di Senaldi



Il povero Montesano non ha avuto la possibilità di difendersi affermando che quella maglietta sul suo petto non era un simbolo nostalgico, bensì nient' altro che un pezzo di stoffa recuperato chissà dove, il quale non significa sottomissione al duce. Va bene la lettera maiuscola. La Rai - egli deve sapere - è una cellula di sinistra e come tale non è attrezzata per ragionare, vive di pregiudizi e si comporta come i manipoli di Mussolini. Chi non fa parte del club ex comunista viene osteggiato, punito ed escluso. Montesano non deve abbattersi per essere stato estromesso dalla competizione più cretina del mondo, semmai deve dolersi di aver tentato di parteciparvi quale concorrente, considerato che la danza - esclusa quella classica- è qualcosa di abominevole. Osservare coppie attempate che cercano di destreggiarsi in giravolte a tempo di musica mette addosso allo spettatore un senso di profonda tristezza. Trattasi di una attività trogloditica che ha successo sul piccolo schermo proprio perché lontana dal buongusto. Caro Montesano, io ti conosco per la finezza del tuo umorismo, e ti prego di essere contento per essere stato ostracizzato dalle stelle traballanti. Tutta gente conformista e incapace di fare qualcosa di più serio.