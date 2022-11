Lingo, gelo in studio: cosa esce sullo schermo, Balivo attonita

16 novembre 2022 a

a

a

Imbarazzo nello studio di La7, che lunedì 14 novembre ha ospitato un'altra puntata di Lingo. Concorrenti per beneficenza Alessandro Timperi e Carlo de Ruggeri. Sono stati loro a rispondere a Caterina Balivo con una parola inaspettata. Ai due infatti la conduttrice aveva chiesto di trovare una parola che tenesse insieme tutte le lettere proposte. Risultato? I concorrenti hanno detto "fascista".

Caterina Balivo in studio così, terremoto-sexy a La7: pazzesca... | Video

L'alternativa offerta dalla Balivo era però "scafista". "Molto attuale anche questa", ha commentato subito Alessandro. "Tutte e due molto attuali", replica a sua volta la conduttrice. Intanto la Balivo torna anche su Tv8. Qui i telespettatori la vedranno condurre Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? Una piccola rivisitazione della prima edizione della trasmissione che vede alcuni genitori single accompagnati da un proprio figlio o figlia.

"Guardatele il naso". Caterina Balivo, sospetto a La7: cosa non torna

Davanti a loro si presentano una serie di candidati o candidate (sei per ognuno) che sperano di conquistare il protagonista. Tutti loro, figli compresi, vivranno in una villa dotata di ogni comfort fino a quando saranno chiamati a fare la loro scelta. Il successo della scorsa edizione ha dunque riconfermato la Balivo come conduttrice, mentre su La7 la strada del suo Lingo è ancora tutta in salita. Almeno in fatto di ascolti.