Caterina Balivo, lo sfregio subito: "Sei brava, ma quel neo in faccia..."

Spunta un retroscena del passato. Adesso, Caterina Balivo - una delle conduttrici più amate dal pubblico - svela un dettaglio che pochi conoscevano. Andiamo per gradi. La sua carriera è stata ricca di successi: "Festa Italiana", "Detto Fatto" e "Vieni da me" solo per citare alcuni programmi. Ora, invece, è al timone di "Lingo-Parole in gioco". L'ex conduttrice Rai, però, è molto attiva anche sui social dove risponde a tante domande del pubblico. E ad un certo punto un suo follower le chiede qualcosa sul passato. Lei risponde così: “Mi chiamò Gianna Tanzi e mi disse ‘Guarda Caterina il provino è andato bene però questo neo in faccia…i l produttore dice che è invadente in video… perché non lo togli?’ E io gli dissi ‘Digli cara Gianna che diventerò famosa e mi riconosceranno dal neo!'".

Insomma, a quanto pare, la Balivo venne scartata dal quiz di Gerry Scotti in passato, edizione 2001-2022: altri tempi, ormai trascorsi e archiviati televisivamente. Ma perché sarebbe stata scartata? Lei racconta che la colpa sarebbe stata di un vistoso neo che ha sul collo e si sarebbe rifiutata di togliere. “Vi racconto perché rifiutai di fare la letterina. Sintetizzerei con: il neo della discordia!”, dice ancora nella lunga chiacchierata con i followers. Negli ultimi giorni era stato sospeso per dare spazio ad Enrico Mentana, maratoneta della tv, che ha condotto gli speciali sul nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni. La Balivo sta scaldando i motori. Il suo ritorno in onda sta per arrivare ed in queste ultime settimane non ha fatto mancare un caloroso abbraccio al pubblico tramite i social.