Lingo, Caterina Balivo in studio così: terremoto-sexy a La7

Ecco Lingo, il nuovo programma condotto da Caterina Balivo su La7. Un game-show con cui fare concorrenze nel pre-serale a Mediaset e Rai, un gioco che ruota tutto attorno alle parole, una sorta di "cruciverba" televisivo. L'esordio ieri, lunedì 12 settembre, Caterina Balivo alla prima sulla rete di Urbano Cairo dopo l'addio a Viale Mazzini.

E la Balivo, nella seconda puntata, oggi martedì 13 settembre, si è presentata in studio con un look mozzafiato, pazzesco, da urlo. Un vestitino bianco, cortissimo e scollato, che ne esalta il meraviglioso fisico. Seducente a dir poco. Eccola in azione...

E ancora, nel video qui in calce, ecco la spiegazione della parola del giorno, fatta da Simone Tempia. La parola in questione è "candidati", e Tempia - di fronte alla Balivo e forse un poco in soggezione - spiega: "Nell'antica Roma i candidati avevano l'obbligo di fare la campagna elettorale con una veste bianca, candida, immacolata". "Come questi nostri candidati alle prossime elezioni del 25 settembre - risponde Caterina Balivo -, molto toga-party". E tutti gli occhi sono per lei...

Caterina Balivo, look mozzafiato a Lingo: qui il video