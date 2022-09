Caterina Balivo, debutto-choc su La7: "Il tuo naso...", cosa non torna

Francesco Fredella 16 settembre 2022 a

Perde le staffe, anzi la pazienza e sbotta. Nessuno ha mai visto così Caterina Balivo, che adesso risponde a chi la accusa di aver un naso rifatto. Da lunedì scorso è tornata in tv alla conduzione di un nuovo show di La7 dopo aver lasciato la Rai. Si tratta di un programma che sta piacendo abbastanza al pubblico, ma sui social - nel corso delle sai - arrivano le sue risposte al vetriolo. “Guardo il tuo naso troppo ritoccato”, dice un follower. Lei risponde: “Naso rifatto a chi? È tutto mio, anzi ho preso pure un vetro in faccia e mi manca un pezzettino.”

La Balivo per davvero potrebbe aver fatto ricorso a ritocchini? Lei smentisce, dicendo di no. Categoricamente. Intanto, il suo programma su La7 ha raccolto 138.000 spettatori per uno share dell’1.11% nella prima puntata. La seconda, invece, è andata in onda martedì 13 settembre ed è scesa ancora di più negli ascolti raggiungendo 109.000 spettatori e lo 0.9%. Liorni e Gerry Scotti, rispettivamente su Rai1 e Canale 5 hanno vinto nella competizione degli ascolti, che si consuma ogni giorno dopo i primi dati.

Poi la conduttrice, sempre sui social, fa una confessione. ”C’è una diatriba con mio figlio, che mi dice: ‘mamma, tu racconti i fatti tuoi alla gente ma alla gente non frega nulla, e comincio a pensare che sia anche vero. Ma allora che si fa sui social?”, svela su Instagra.