CartaBianca, la Berlinguer si sfoga: "Il ditino alzato no eh...", gelo

16 novembre 2022 a

a

a

Scontro tra Bianca Berlinguer e Antonella Borallevi. Nel corso della puntata di CartaBianca andata in onda ieri sera ci sono diversi temi sul tavolo. Uno su tutti il missile caduto in Polonia che ha provocato due vittime e che ha innalzato oltre il livello di guardia la tensione tra Nato e Russia. Ma nel corso della puntata, mentre la Berlinguer tentava di dirigere il dibattito, a quanto pare la Borallevi avrebbe alzato la mano per intervenire e chiedere la parola.

"Ma non parliamone nemmeno". Ong, Cacciari tutto da godere: Europa ribaltata

La Berlinguer, infastidita, ha affermato: "Non eh, per favore il ditino o la mano alzata come a scuola no eh". Finita qui? Nemmeno per sogno. La Berlinguer si è concessa un piccolo sfogo: "Non sopporto le mani alzate per chiedere la parola, dirigo il dibattito e so quando dare la parola all'ospite. Scusatemi ma io la manina alzata come con gli insegnanti non la sopporto...". Immediatamente in studio è calato il gelo. Ma dopo qualche istante, nel silenzio generale degli ospiti, il dibattito è proseguito.

"Armi all'Ucraina? Cosa deve fare l'Italia": Orsini fa impazzire la sinistra

Insomma un piccolo momento di sfogo per chi, come la Berlinguer, gestisce talk da anni e sa bene qual è l'ordine degli interventi dei suoi ospiti. Ma di certo le parole sulla Borralevi non sono passate inosservate sui social da parte del pubblico...