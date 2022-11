Chi l'ha visto, sconcerto Sciarelli: "Ma siete voi?"

Francesco Fredella 17 novembre 2022 a

a

a

Una storia a lieto fine. Un vero colpaccio giornalistico di Federica Sciarelli, che da anni conduce Chi l'ha visto? su Rai3. La giornalista si occupa di Sara e Karol, due ragazze di 14 e 15 anni, che sono scomparse ieri mattina da Pomezia. Grande apprensione e paura dei genitori, che si rivolgono alla trasmissione di Rai3.

"Mia figlia Sara e la sua amica Karol sono scomparse! Sono andate a Pomezia con il bus che prendono per la scuola. Ho visto sul registro elettronico la sua assenza e mi hanno confermato da scuola che lei non era mai arrivata. Sia lei che Karol hanno i telefoni staccati. Abbiamo allertato subito la Polizia. Grazie a dei compagni sappiamo che dovrebbero aver preso un pullman per Torino", dice la madre di Sara in lacrime.

Poi interviene anche la zia di Karol, che racconta: "Il telefono è irraggiungibile da tutta la giornata. Qui si vociferava tra i ragazzi che loro due avrebbero preso un bus direzione Laurentina, Nettuno. Pensavamo che volessero dirigersi a Roma. Poi da Tiburtina avrebbero potuto prendere qualsiasi direzione. Karol mi rivolgo a te, ti prego torna. La tua famiglia sai che ti vuole bene, facci sapere dove sei. Me la dovete riportare a casa vi prego Federica“.

Un appello molto forte. Poi arriva il colpo di scena quando una telespettatrice ricorda che sua figlia Cecilia, in autobus da Roma verso Torino, sta viaggiando con quelle due ragazze. Ricorda i loro volti. "Mi sto alzando dal mio posto e controllo se sono loro. Sono qui le vedo tutte e due, penso proprio che siano loro, siamo quasi arrivate a Milano. Sara Karol siete voi due? Al telefono c’è Chi L’ha visto con le vostre madri“, dice la donna. La prima a parlare è stata Sara: "Mamma sono io. Non ti inca***re“. La donna risponde: "Sara cosa mi hai combinato? Stiamo in diretta nazionale sulla Rai". Molti spettatori hanno sentito chiaramente una delle due ragazzine mentre piangendo ripeteva: "Io ho paura, ho paura dei miei! Io ho paura dei miei genitori".