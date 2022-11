PiazzaPulita, Formigli avvocato delle Ong: ci vuole in ginocchio con la Francia

17 novembre 2022 a

Corrado Formigli avvocato d'ufficio delle Ong. Il conduttore di Piazza Pulita apre la puntata di questa sera attaccando il governo, la Meloni e soprattutto il ministero degli Interni per il caso Francia-Italia, lo scontro sui migranti. Formigli sciorina cifre sui migranti arrivati in Italia con le navi umanitarie e a suo dire il governo ha sbagliato ad aprire un contenzioso con Parigi: "Con le tensioni tra Francia e Italia i 3000 migranti che avrebbe dovuto accogliere Parigi, resteranno qui in Italia. Ne valeva la pena?". Insomma secondo Formigli l'Italia deve ubbidire alla prepotenza transalpina per non violare i patti.

Patti che prevedono la redistribuzione dei migranti ma non prevedono una redistribuzione dei punti di sbarco. Il principio francese per i ricollocamenti si basa su un solo fattore: tutte le navi Ong devono far sbarcare i migranti in Italia o al massimo a Malta.

E secondo Formigli ribellarsi a tutto ciò non sarebbe una mossa corretta da parte del governo italiano. Un governo che sta cercando di difendere i nostri confini da un flusso incessante di migranti. Poi Formigli ha affermato che in questo anno sono arrivati in Italia 90mila migranti e 10mila circa con le navi Ong. Ebbene, va detto, forse questo Formigli lo scorda che i 90mila arrivati in Italia anche senza Ong sono frutto della pessima gestione dell'ex ministro degli Interni Luciana Lamorgese tanto cara alla sinistra...