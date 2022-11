Ocean Viking, immigrati fuggono dalla Francia: caos al confine

17 novembre 2022 a

a

a

Altissima tensione in Francia. I migranti sbarcati dalla Ocean Viking a Tolone si sono dispersi sul territorio francese. Dei 44 migranti minorenni non accompagnati che erano sulla nave Ocean Viking, arrivata a Tolone la scorsa settimana, 26 sono scappati dal centro di accoglienza. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro" citando il presidente del dipartimento del Var, Jean-Louis Masson. "Tre erano scappati già all’indomani dell’arrivo oggi ne sono fuggiti altri 23" ha affermato.

"Io non me ne frego. In mare...": ong, Flavio Insinna si schiera contro il governo

La maggior parte dei ragazzi sono eritrei che hanno deciso di raggiungere clandestinamente familiari o amici in Germania, Norvegia o Svezia, "noi - ha aggiunto Masson - non abbiamo alcun potere per trattenerli". Insomma la Francia ha gestito in modo pessimo lo sbarco dei migranti che dopo un braccio di ferro con l'Italia sono arrivati in Francia. Insomma le autorità francesi, questa è la sensazione, non si sarebbero accorti della fuga e ora almeno 26 migranti cercheranno di oltrepassare i confini francesi verso altri Stati, Italia inclusa.

Soldi e viaggi nello spazio, indiscreto clamoroso: Meloni-Macron, la verità sullo scontro

Di fatto è mancato un presidio di ferro da parte della Gendarmeria francese sui migranti che in modo altamente prevedibile avrebbero tentato la fuga. Se questo è il modello di accoglienza francese, allora da Parigi non può arrivare alcuna lezione per l'Italia.