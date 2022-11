DiMartedì, Floris sempre più rosso: indiscreto, "chi mette sotto contratto"

24 novembre 2022 a

a

a

Gira voce che Giovanni Floris voglia mettere sotto contratto Pierluigi Bersani per la sua trasmissione il martedì in prima serata su La7. Rivela Giuseppe Candela sul sito Dagospia che Bersani che "ha scelto di non candidarsi alle ultime elezioni ma continua a occuparsi di politica. Soprattutto in tv, spopola nei talk di La7, in primis come presenza fissa a DiMartedì". E ora c'è una indiscrezione secondo la quale "avrebbe firmato un contratto proprio con il programma condotto da Giovanni Floris". Riporta sempre Candela che "si parla di un gettone di presenza per le sue ospitate. Non una novità per gli 'ex' politici, una lista lunga con in testa Alessandro Di Battista".

"Io veramente mi incaz***": Bersani, la ridicola sceneggiata in diretta tv

Ieri 23 novembre, Bersani è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, sempre su La7, e ne ha approfittato per attaccare Giorgia Meloni: "Questa manovra è una continuazione - con qualche lievissimo aggiustamento - delle misure di Draghi sulle bollette", ha detto parlando della Legge di Bilancio approvata dal governo Meloni. In particolare, ha sottolineato che all'interno ci sono "elementi segnaletici che segnalano delle intenzioni di destra, ma sono segnali contromano". A suo parere, al centro della manovra ci sono "lassismo fiscale e guerra ai poveri".