DiMartedì, lite furibonda Formigli-Di Battista: "Vergogna"

Scontro accesissimo da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 15 novembre tra Alessandro Di Battista e Corrado Formigli sulla questione delle navi Ong dopo il caso della Ocean Viking. "Il consenso per un politico e un governo conta. Mi dispiace, bisogna fare opposizione seria alla Meloni. Non bisogna dire sciocchezze", tuona l'ex grillino. E il conduttore di PiazzaPulita ribatte: "Contano anche i trattati internazionali. Chiamavate le Ong taxi del mare, una vergogna. Non era vero".

Quindi Dibba si risente: "Certo. Per me quel tipo di gestioni non era giusto". Ma i toni ormai sono difficili da abbassare: "Sul tema della immigrazione la vostra cultura era uguale a quello della Meloni", aggiunge Corrado Formigli.

Il quale si scontra anche con Alessandro Sallusti: "Se queste politiche di destra non piacciano a Formigli che è di sinistra ce ne faremo una ragione. Ma ha vinto la destra", attacca il direttore di Libero. "Esiste un interesse nazionale, lei è ossessionato da destra e sinistra", ribatte il conduttore di Piazzapulita. "Siamo con Cipro, Grecia e Malta contro Francia, Germania e Spagna. Lo devi spiegare a un italiano".