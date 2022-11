CartaBianca, Mauro Corona: "Basta terrorizzare la povera gente", schiaffo alla sinistra

30 novembre 2022 a

Bianca Berlinguer si è avvalsa di Mauro Corona e Oscar Farinetti per commentare alcune delle notizie più importanti degli ultimi giorni. A partire da quanto successo a Ischia, dove a causa di una frana sono morte 8 persone, con la Procura che ha aperto un’indagine su abusivismo e abolizioni mancate. Con la tragedia che è ancora calda, si discute anche delle responsabilità politiche, con il primo governo di Giuseppe Conte che avrebbe favorito questa situazione a Ischia con un condono.

“Sono vicino ai familiari delle vittime - ha dichiarato Corona - ci ritroviamo a parlare di cementificazione, abusivismo e poca cura dell’ambiente. Bisognerebbe prevenire, soprattutto pensando alle piogge devastanti che ormai sono sempre più frequenti”. Farinetti ha invece rivelato di essere stato a Ischia appena due settimane fa: “Ho trovato un’isola sempre meravigliosa, con la sua natura strepitosa. Ma dobbiamo smetterla di dire ‘speriamo’ con la politica: bisogna cambiare anche la mentalità”.

Altro tema di grande attualità è quello del Pos, con il governo che vorrebbe fissare la soglia minima per l’obbligo di pagamento elettronico a 60 euro. “Bisogna dare la caccia alla grande evasione fiscale, non al piccolo commerciante - ha dichiarato Corona - tassiamo i capitali. Non è giusto terrorizzare la povera gente”. Insomma, per lo scrittore nessuno scandalo, anzi. Del tutto differente il giudizio di Farinetti: “Togliere l’obbligo del Pos è una delle stupidaggini di Salvini, è anti-europea e sarà cassata. L’aumento del tetto del contante non è una priorità”.