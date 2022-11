Striscia, la bomba che spazza via Soumahoro: "Già dal 25 ottobre"

30 novembre 2022 a

Altro giro e altra bomba di Striscia la Notizia sul caso delle coop gestite dalla famiglia di Aboubakar Soumahoro. Nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 nella serata di oggi, mercoledì 30 novembre, sulla vicenda continua ad indagare Pinuccio, con nuove rivelazioni su alcune incongruenze nell’operato della Lega Braccianti gestita dall’ex sindacalista Soumahoro: doppie richieste all'Inps per il sussidio di disoccupazione agricola, nel dettaglio.

"Ci sono arrivate delle richieste duplicate – spiega Francesca Di Credico, sindacalista Fai Cisl – prima inviate dal patronato che aveva un accordo con Aboubakar e poi di nuovo dal sindacato dei lavoratori. Il risultato è che le domande sono state bloccate, con grave danno economico per i braccianti". Eppure - sottolineano dalla redazione del programma -, entrambe le richieste avrebbero dovuto riportare la firma del lavoratore. "Peccato che quelle inviate dal patronato di Bari che aveva accordi con la Lega Braccianti potrebbero essere false, dato che i braccianti stessi hanno rivolto all’Inps delle lettere di diffida che di fatto disconoscono quelle domande", aggiunge di Credico.

Non sarà che chi l’ha fatto ha agito per intascare la percentuale di soldi prevista per ogni disoccupazione erogata?, si interrogano sempre al tg satirico. E ancora, fanno sapere di aver "iniziato a contattare Soumahoro dal 25 ottobre per intervistarlo e avere la sua versione della storia. Ma fino a oggi non abbiamo avuto risposte dirette. L’onorevole Aboubakar Soumahoro è finito nell’occhio del ciclone per lo scandalo delle cooperative sociali gestite dalla moglie e dalla suocera e per i fondi spariti dalla Lega Braccianti, dopo le accuse, raccolte da Striscia la notizia, dei suoi due ex soci", concludono da Striscia la Notizia anticipando il contenuto del servizio.