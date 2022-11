Serena Bortone, sfogo rovente: "Non è che bisogna farlo di gruppo!". Prego?

30 novembre 2022 a

Una puntata rovente, in tutti i sensi, quella di Oggi è un altro giorno andata in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 30 ottobre. Serena Bortone, infatti, ha letteralmente caldo. E lo dice senza troppi infingimenti, anche perché viene inquadrata dalle telecamere mentre sventola dei fogli per farsi aria.

"Fa caldo... sì, è un po' così", ha spiegato la Bortone rivolgendosi a Luca Tommassini, che le chiedeva, appunto, se avesse caldo e se andasse tutto bene. Già, negli studi televisivi, con la complicità delle luci, la temperatura sale notevolmente.

Ma ovviamente non è finita. Sempre nel corso dell'intervista a Tommassini si sono sprecate battute e imbarazzi a causa della trama del suo ultimo film. Tanto che dopo una serie di scambi davvero pepati, ecco che la Bortone ha voluto puntualizzare: "Non è che se uno non fa le... no, quello che volevo dire è che non si è emancipati solo se si fa se*** di gruppo. Ecco, l'ho detto. Oh...", si è lasciata andare.

Già, il dibattito era... a luci rosse. Tanto che poi la Bortone ha puntualizzato una seconda volta: "Tra adulti consenzienti tutto è lecito, non c'è nessun giudizio bigotto". Il riferimento era sempre alla trama del film, una pellicola in cui dei vicini di casa vivono l'amore, in tutte le sue accezioni, in modo molto libero.