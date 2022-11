Oggi è un altro giorno, Annalisa Minetti: "Mia figlia non respirava più"

29 novembre 2022 a

Un episodio agghiacciante quello che Annalisa Minetti ha raccontato nello studio di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. L'ex Miss Italia, in particolare, ha parlato del momento in cui sua figlia Elena ha rischiato di morire. A salvarla è stata proprio lei che, nonostante la cecità, ha tutti gli altri sensi sviluppati alla massima potenza. L'episodio terribile è avvenuto durante un pranzo in famiglia.

A un certo punto la Minetti ha sentito che la bambina faceva un respiro strano: "Io sono sempre molto concentrata, ho un’attenzione altissima sotto tutti i punti di vista. Quando decisi di avere un figlio non l’ho fatto con leggerezza: sapevo di poter comunque contare su altri sensi e di farlo in maniera assolutamente autonoma". In quell'occasione, in effetti, la piccola stava rischiando di soffocare.

"Ho detto a mia cognata, che le stava dando da mangiare, che Elena non stava respirando benissimo - ha raccontato Annalisa -. Lei mi ha detto: ‘Sta davanti a me, le sto dando la pasta al forno’. Mi sono avvicinata, le ho aperto la bocca e le ho tirato via pian piano un filone di mozzarella. Lei non stava tossendo, non stava facendo niente, ma era come se percepissi che non respirava più. Lei ce l’aveva davanti, la stava guardando. A volte si guarda ma non si osserva. E siccome osservo con le orecchie, vado avanti".