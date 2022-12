Stasera Italia, Senaldi: "Grossa buccia di banana", cosa rischia Meloni

03 dicembre 2022 a

Il Pnrr è una bella gatta da pelare per il governo presieduto da Giorgia Meloni. Non a caso negli ultimi giorni diversi ministri hanno fatto capire, più o meno esplicitamente, che intendono chiedere all’Unione europea più soldi o più tempo per applicare tale piano. Intervenuto a Stasera Italia - la trasmissione di Rete4 condotta da Barbara Palombelli - Pietro Senaldi ha definito il Pnrr “necessario ma anche una grande buccia di banana”.

A lasciarla è stato il governo precedente: “Il Piano ha fatto fatica a partire anche sotto Mario Draghi ed è molto complicato attivarlo in Italia perché questo è il paese di mille poteri, di un potere che vieta all’altro di operare e così non si riesce a fare mai nulla. La burocrazia, la magistratura… noi su Libero abbiamo scritto che in Italia si riesce a far qualcosa solo quando si commissaria”. Fatto sta che negli ultimi giorni c’è stato un po’ di “maniavantismo” da parte di esponenti del governo, che si rendono conto che raggiungere tutti gli obiettivi del Pnrr non è affatto semplice.

Una fonte interna alla Commissione europea ci ha però tenuto a sottolineare che il clima con il governo della Meloni è buono, anche se quest’ultimo si sta rendendo conto che alcuni obiettivi saranno difficili da centrare in tempo, o che comunque ci saranno ostacoli e difficoltà.