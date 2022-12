Non è l'arena, Soumahoro? "Intrigo internazionale": scoop clamoroso

03 dicembre 2022 a

a

a

Si avvicina domenica. E come ogni domenica - domani, 4 dicembre - alle 21.15 su La7 torna in onda Massimo Giletti con il suo Non è l'Arena, il talk-show in prima serata che spazia dalla politica, alla cronaca, alla guerra, insomma a tutto ciò che è attualità.

E alla vigilia della puntata, la redazione di Non è l'Arena fa filtrare le indiscrezioni su quello che verrà proposto. Al centro ci sarà l'attualità politica, la manovra e le scelte economiche a cui è chiamato il governo Meloni. Dunque la cronaca con ampio spazio ad ospiti ed esperti. Nel mirino alcuni dei fatti più dibattuti in questi giorni, i fatti che più hanno colpito l'opinione pubblica.

E tra questi fatti certo non può esserci la vicenda che ha travolto la famiglia di Aboubakar Soumahoro, il deputato (autosospesosi) dell'alleanza Sinistri Verdi, la vicenda delle coop con tanti buchi neri. E Giletti, sulla vicenda, lascia intendere di avere una vera e propria bomba da sganciare. Infatti la redazione di Non è l'Arena adombra il sospetto di "un intrigo internazionale. Cosa lega le cooperative sotto inchiesta a Latina al Ruanda? Lo scopriremo a Non è l'Arena in un reportage esclusivo dalla capitale Kigali con filmati, immagini e testimonianze inedite".

La villetta di Soumahoro? "Come l'ha pagata": ecco cosa non torna

Tra gli ospiti che animeranno il dibattito in studio, sempre la redazione di Non è l'Arena segnala Alessandro Sallusti, il direttore di Libero, dunque Gad Lerner, Tezeta Abraham, Luca Telese e Gianluigi Paragone. Appuntamento con Massimo Giletti per domenica 4 dicembre alle 21.15.