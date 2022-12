GF Vip, schiaffi e calci a Spinalbese: video-choc nella notte

03 dicembre 2022 a

Al Grande Fratello Vip continua il tira e molla tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. Sebbene quest’ultimo abbia deciso di troncare il rapporto dopo essere andato oltre sotto le coperte, i due di notte si cercano ancora. Non sempre, però, per scambiarsi massaggi o effusioni: stavolta a far discutere i social è il fatto che la concorrente iberica abbia strattonato e preso a calci l’hair stylist.

La clip è stata pubblicata anche dall’influenzar Deianira Marzano: “Lo strattona nella notte! No vabbè ma questa notte un giocatore di wrestling si è impossessato di lei”. Sebbene sui social siano subito montate le critiche nei confronti di Oriana, va detto che Antonino non è parso affatto turbato dalla situazione, anzi piuttosto divertito, come se si trattasse di uno scherzo, anche se alcuni colpi ricevuti dalla concorrente erano certamente reali e anche piuttosto forti.

Fatto sta che il caso è montato, soprattutto su Twitter, dove sono subito corsi i detrattori di Oriana e i soliti bacchettoni dei reality. C’è infatti chi ha scritto che “la violenza in tv a noi non piace, vogliamo che le violenze verbali e fisiche siano trattate in egual modo. L’unica soluzione è rivolgersi agli sponsor? Lo faremo. Basta violenza e aggressività in tv”. C’è anche chi ha attaccato Oriana sul personale: “Questa si deve curare, e con lei gli ipocriti che la difendono. Schifo”.