Otto e Mezzo, Massimo Giannini sbotta: "Sfasci tutto"

Elly Schlein si candida o no con il Partito democratico? La vice del governatore dell'Emilia-Romagna non ha ancora deciso. Una situazione che manda Massimo Giannini su tutte le furie. Accade a Otto e Mezzo nella puntata in onda venerdì 2 dicembre su La7. "Basta politichese, dica chiaramente che vuole prendersi il Pd", tuona di fronte a una Lilli Gruber stupita.

E ancora: "Tutto questo ha distrutto il Pd, le primarie sono sempre state finte. Sfasci tutto e non guardi in faccia a nessuno". Uno sfogo, quello contro i dem, mai visto prima nel salotto della Gruber.

Non a caso poco prima la Schlein non ha fatto altro che attaccare l'esecutivo di Giorgia Meloni: "Sicuramente dal punto di vista della posizione politica siamo agli antipodi. Questo governo non solo non parla mai di disuguaglianze, le rimuove, come se vivesse in un altro Paese - spiega -. Ma è anche un governo che non parla mai di precarietà: come si fa a parlare di occupabilità e rischiare di cancellare l'unico strumento di sostegno al reddito dimenticando che ci sono tre milioni di persone povere anche se lavorano? Io continuerò a lavorare per un paese in cui lavoro e povero non stanno nella stessa frase",