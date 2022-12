Domenica In, chi gela Mara Venier: "Dopo tutto quello che ho fatto per te..."

04 dicembre 2022 a

a

a

I nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2023 hanno ovviamente monopolizzato l’attenzione di Domenica In, ma c’è stato spazio anche per tanto altro. D’altronde era impossibile non parlare della bomba sganciata da Amadeus, che è riuscito a mettere insieme un cast pieno zeppo di big: l’impressione è che il prossimo febbraio ci sarà da divertirsi (e da discutere) al teatro Ariston.

"Alla fine è arrivato". Mara Venier, angoscia a poche ore da Domenica In: incubo in casa

Nel corso della puntata di Domenica In è intervenuto anche Cristiano Malgioglio, che ha annunciato l’inizio del suo nuovo programma, intitolato Mi casa es tu casa: andrà in onda per cinque serate su Rai2, a partire da mercoledì 7 dicembre. Il cantautore è legato a Mara Venier da un rapporto di amicizia che va avanti da tanti anni, e proprio su tale rapporto i due hanno dato vita a un simpatico siparietto, che ha divertito il pubblico in studio e sicuramente anche quello a casa.

Mara Venier pubblica un video dalla sua casa. Cosa spunta sul muro: ma davvero? | Guarda

La Venier si è infatti lamentata scherzosamente per non essere stata invitata nel nuovo programma di Malgioglio, dove ci saranno tanti ospiti tra cantanti e artisti. “Dopo tutto quello che ho fatto per te - ha dichiarato la Venier - non mi hai nemmeno invitata al tuo programma”. Malgioglio allora ha replicato: “Ma amore, te puoi venire quando vuoi, sei una sorella per me”.