Domenica In, Mara Venier offesa: cosa scappa di bocca a Bisio, gelo in studio

Puntata importante a Domenica In, su Rai1, dove Mara Venier ha subito commentato con i suoi ospiti la bomba sganciata da Amadeus. Quest’ultimo al Tg1 ha infatti annunciato i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023: ci sono tanti big degni di essere chiamati tali, che renderanno estremamente interessante e appassionante la storica kermesse dedicata alla canzone italiana.

Nel corso di Domenica In si è però parlato di tanto altro: ad esempio è stato in studio Claudio Bisio, che insieme a Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini ha presentato il nuovo film, Vicini di casa, uscito al cinema giovedì 1 dicembre. All’inizio dell’ospitata Bisio si è però reso protagonista di una gaffe piuttosto spiacevole: forse il clima “casalingo” della trasmissione deve averlo tratto in inganno, perché sebbene fosse chiaro il suo intento di fare una battuta, non gli è uscita benissimo.

Tutto è partito con la Venier che lo ha accolto così: “Ciao Claudio, ti trovo in formissima”. Bisio ha risposto: “Grazie, non posso dire lo stesso di te”. L’intento non era offensivo però lo è sembrato, con la Venier che ha fatto finta di nulla e senza rispondere ha mandato in onda un video con alcuni momenti della carriera del suo ospite.