In Onda, Schlein segretaria? "Chi la manda avanti. Pd verso l'implosione"

“Più che lo scioglimento del Pd intravedo l’implosione, la scissione”. Così Massimo Franco a In Onda, su La7, in merito a quanto sta accadendo nel Pd, con la partita tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein che si è ufficialmente aperta. “La sensazione - ha proseguito il giornalista del Corriere della Sera - è che oggi si sta profilando una lotta tra due subalternità: Schlein ai 5 Stelle e Bonaccini a Renzi”.

“Io più che un rilancio del Pd - ha spiegato Franco - vedo un grosso conflitto interno e non so se è ricomponibile, soprattutto se il Pd perde sia in Lombardia che nel Lazio. Il Pd è vittima di se stesso, innamorato di uno schema già fallito il 25 settembre e che continua a riproporre: o questo o quello, ma non si capisce cosa il Pd sia, con l’aggravante che questi due candidati, devo dire onestamente, non so su cosa si distinguono. Mi viene il sospetto che sono segreterie per procura: vengono mandati avanti, ma i veri padroni del Pd restano dietro e sono quelli di sempre”.

Anche Roșy Bindi è stata molto critica: “Il Pd di Bonaccini faccio fatica a pensare che sia di sinistra, anche perché i dem in tutti questi anni non hanno fatto i conti con il renzismo e certamente non lo faranno con Bonaccini. Inoltre faccio fatica a pensare che il Pd che si potrebbe costruire attorno a Schlein venga percepito come la sinistra di governo. Si è smarrito il fondamento di identità”.