Alberto Angela da Fazio, "lo sapevamo in 5 o 6". Il doloroso segreto di papà Piero

Piero Angela ha lasciato sicuramente un grande vuoto. Immenso. Oggi, dopo diversi mesi dalla sua morte, parla suo figlio Alberto (celebre divulgatore scientifico), ospite di Che tempo che fa?. Alberto Angela parla con Fabio Fazio del suo ultimo libro, il terzo volume della sua trilogia dedicata a Nerone, imperatore dell'Impero Romano, ma parla anche di papà Piero e dei suoi ultimi giorni di vita.

“Nell’ultima parte della sua vita mio padre non aveva voluto che si sapesse che stava male, ma gli dispiaceva che chi lo seguiva non sapesse. Diceva: ‘Vorrei dire che me ne sto andando ma che vi abbraccio tutti’. Allora lo ha fatto in vari modi, persone che sapevano come stavano andando le cose eravamo 5 o 6 in famiglia, ma neanche tutti, i collaboratori eccetera non lo sapevano”.

Un uomo brillante fino alla morte, lucido, colto, ironico al punto giusto. E' riuscito, persino, a concludere il suo ultimo libro. La passione per la musica e il pianoforte da una parte, la televisione dall'altra: Piero Angela è stato il primo divulgatore scientifico italiano. Aveva persino prodotto un disco di musica jazz. Oggi il mondo della cultura e della televisione sente molto la sua mancanza perché sapeva parlare ai giovani, che lo amavano, sapeva comunicare con tutti i codici. Una grande eredità televisiva lasciata a suo figlio Alberto, da tempo sulle scene, uomo di grande caratura e capacità intellettuale. I suoi programmi, infatti, funzionano tantissimo e restano la vera grande scommessa di Rai1. Che in prima serata non rinuncerà alla cultura.