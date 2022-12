Oggi è un altro giorno, Serena Bortone: "Non lo faccio mai", affondo su Remigi?

05 dicembre 2022 a

Serena Bortone ha risposto a Memo Remigi? Il punto di domanda è obbligatorio, perché la conduttrice di Oggi è un altro giorno non ha direttamente fatto il nome dell’artista che è stato fatto fuori per aver toccato in diretta il sedere della collega Jessica Morlacchi. Però secondo le ricostruzioni di molti telespettatori e utenti dei social, la Bortone si sarebbe riferita proprio a Remigi con un intervento che ha fatto durante un’intervista a Iva Zanicchi.

Il caso è tornato di moda per via dell’ospitata che Memo ha fatto a Non è l’Arena, dove Massimo Giletti gli ha dato modo di fornire la sua versione dei fatti, mostrando anche del risentimento nei confronti della Bortone, che non lo avrebbe mai chiamato per cercare di chiarire quanto accaduto. Allora la conduttrice del talk di Rai1 avrebbe risposto indirettamente, con alcune parole sul tipo di persone che non perdona mai che sembravano indirizzate anche a Remigi.

Tutto è partito con la Bortone che ha voluto difendere la Zanicchi, al centro di attacchi per le sue battute a Ballando: “Iva, tu sei te stessa e chi è se stessa ha sempre una marcia in più. Perché noi possiamo perdonare chi è se stesso. Sai chi è che non perdoniamo mai? I falsi. Le persone che si fingono di essere in un modo e si rivelano in un altro modo. Io quelle persone lì, io almeno, non le perdono mai”.