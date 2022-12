Striscia demolisce Antonio Cassano: "La sorpresa del mondiale", che figuraccia

07 dicembre 2022 a

Antonio Cassano "non ne azzecca una". Parola di Striscia la Notizia che non può fare a meno di mostrare le profezie mai avverate dell'ex calciatore. "La Germania? Minimo te la ritrovi in semifinale", ha detto per poi provarci ancora: "La sorpresa? Occhio all’Uruguay, loro forti". Peccato però che entrambe ai Mondiali siano tornate a casa dopo la fase a gironi. Una conclusione ben diversa da quella designata dall'ex calciatore di Roma e Real Madrid alla ‘Bobo TV' sbarcata anche su Rai 1.

Non è la prima volta che Cassano si rende protagonista di un servizio del tg satirico di Antonio Ricci. Settimane fa l'ex giocatore è stato raggiunto dal programma di Canale 5 che, con Valerio Staffelli, gli ha consegnato il 18esimo Tapiro d'Oro. Il motivo? Le parole sui compagni di squadra, ai tempi del Napoli, di Diego Armando Maradona.

Tra questi, appunto, Ciro Ferrara, Alessandro Renica, Giuseppe Bruscolotti e Andrea Carnevale. "Ho fatto tornare dall’oltretomba un sacco di ex calciatori, gli ho fatto pubblicità - aveva detto - Si sono offesi perché li ho chiamati 'scappati di casa'? Tanto dopo un giorno questi non li ca** più nessuno: la verità è che erano scarsi". Questi ultimi non sono rimasti a guardare e gli hanno risposto per le rime. Così come Striscia.