Pablo Trincia, sfogo durissimo: "Le Iene? Non getterei solo fango"

Pablo Trincia ospite a Tv Talk parla del caso Iene. Come è noto, dopo un'inchiesta del programma di approfondimento di Mediaset, un uomo, un 64enne, Roberto Zaccaria si è tolto la vita. Dopo il suicidio è scoppiata la polemica con alcuni esperti del settore che hanno puntato il dito contro le Iene. Trincia mette le cose in chiaro e spiega la sua posizione: "Io penso che sicuramente non è stata una gran scelta quella di andare con un fare un po’ aggressivo", ha affermato il giornalista.

Poi lo stesso Trincia, tornando su quanto accaduto ha affermato: "Sicuramente il fatto di essere andati da quella persona che aveva quel problema psichiatrico con un modo un po’ aggressivo non ha assolutamente aiutato. È una cosa che si poteva, doveva fare in maniera diversa evidentemente. Ma allo stesso tempo quello è un programma che con tutti gli sbagli che ha fatto, ha fatto anche cose belle e positive".

Infine difende la trasmissione per cui ha lavorato parecchi anni diventando così uno dei volti più noti della tv e del giornalismo di inchiesta: "Io non butterei solo fango ha fatto anche tante inchieste tirando fuori cose importanti". Insomma Trincia sottolinea il valore delle inchieste delle Iene che in questi anni hanno portato alla luce tanti lati oscuri di questo Paese.