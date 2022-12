Meloni, non c'è "l'effetto Santoro": cosa sta succedendo

Klaus Davi 12 dicembre 2022 a

CHI SALE (Il governo Meloni fa bene ai talk) Gli ascolti televisivi sono un indicatore socio politico sensibile. Certo sono un "segnale debole" del marketing, e come tale va colto. I programmi "filo meloni" - ci scusino gli interessati per la rozza semplificazione - a 45 giorni dall'insediamento del governo, non solo non arretrano ma talvolta incrementano nettamente gli ascolti. In crescita Fuori dal Coro come anche Quarta Repubblica, per non parlare di Paolo Del Debbio . Non è l'Arena si conferma leader alla domenica. Non arretra neanche Zona Bianca, per non parlare del boom di Mattino 5 che alla mattina vince a man bassa sulla Rai.



CHI SCENDE (Format anti Meloni) Parliamo di programmi che vanno tutti bene, sia chiaro: Propaganda Live, Piazza Pulita, così dicasi Cartabianca, per non parlare degli exploit dell'Annunziata alla domenica pomeriggio e di Giovanni Floris che però hanno uno stile di conduzione più "istituzionale". Interessante osservare che i format più "corsari" avanzano senza però stravincere, come confermano i dati OmnicomMedia Group. L'"effetto Santoro" (per il momento) non c'è.