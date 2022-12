Orietta Berti, la frase choc: "È morta", scoppia il caos in studio

Francesco Fredella 13 dicembre 2022 a

a

a

Orietta Berti show. Che, in diretta in prima serata, commette una gaffe. Grande. Colossale. Non mancano sorprese nel corso della puntata del Grande Fratello vip. Ad esempio l'arrivo di Francesca Cipriani e di suo marito, Alessandro Rossi - che si sono sposati a Roma di recente. Ma non solo. Nella casa arriva pure Katia Ricciarelli, ex concorrente ed amica della Berti. La Ricciarelli per l’occasione ha cantato in diretta per loro l’Ave Maria di Franz Schubert.

"È morto": il dramma che sconvolge Orietta Berti in diretta



Ad un certo punto, dopo l'esibizione, la Berti dice: “Lo sai Alfonso? Io e lei abbiamo avuto un’amica sarta…Lei ci vestiva…La Miryam". Ma la Ricciarelli le dà una brutta notizia: “E’ morta. Ma tu mi parli sempre di morti ogni volta che ci incontriamo…Adesso non c’è più". Allora la Berti, forse per sistemare il tiro, aggiunge: “Ci guarda dal cielo…E’ sempre stata una brava donna…”