Edoardo Vianello, la bomba intima sulla ex Wilma Goich

Scontro e (mancato) confronto. Da una parte Wilma Goich, dall'altra il suo ex marito Edoardo Vianello. Sono finiti i tempi in cui erano una coppia inossidabile, sul palco e nella vita privata. I due si sono lasciati molti anni fa, lui si è rifatto una vita con Frida mentre la Goich è rimasta single. Ma questa è un'altra storia.

Se da una parte nella casa si continua a parlare dell’amicizia speciale tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro, dall'altra resta lo "spettro" della storia con Vianello. Finita, forse, male. O in modo del tutto particolare. In un'intervista al settimanale Di Più Tv Edoardo Vianello ha detto la sua sul flirt tra Wilma Goich e Dal Moro al Grande Fratello Vip: “Me lo hanno detto, al Grande Fratello Vip la mia ex moglie ha perso la testa per un ragazzo molto più giovane di lei. E le dirò: sono felice che abbia voltato pagina, che ora sia 'distratta' da questo amore giovanile, dopo avere tanto sofferto. E sono felice anche per me, lo ammetto. Perché per anni sono stato etichettato come uno sciupafemmine. Ma anche Wilma, come potete vedere, non è da meno ed è molto sensibile al fascino maschile. Persino durante il nostro matrimonio lo è stata".

Edoardo Vianello, poi, svela qualcosa in più sulla fine del matrimonio con Wilma Goich: secondo la sua versione dei fatti tutto sarebbe finito perché la concorrente del Grande Fratello Vip si sarebbe innamorata di un’altra persona. Una versione che racconta anche nel suo libro autobiografico, che s'intitola: "Nel continente c’ero-La favolosa storia vera del re dell’estate". Ma Wilma smentisce questa versione dei fatti e parla, da anni, di tradimenti subiti. Dopo la fine della storia con la Goich, Vianello si è sposato ben due volte: prima con Vania e poi con Frida, sua attuale moglie.