Paola Ferrari, come vendicarsi contro la Rai: "Se non trova pace..."

Paola Ferrari esclusa. La giornalista sportiva è stata messa in un angolo dalla Rai, che l'ha tenuta fuori dai contenitori dedicati ai Mondiali in Qatar. E rispondendo a una lettrice, Maurizio Costanzo torna sulla delusione: "Mi dispiace che la Ferrari non riesca a trovare pace". La lettrice nella rubrica del settimanale Nuovo ha infatti ricordato che "di recente Paola se l’è presa con la Rai per essere stata esclusa dai programmi sui Mondiali. Non è la prima volta che la giornalista prende posizione pubblicamente, sia sui rapporti con la Tv di Stato, sia su alcune colleghe, come Diletta Leotta. Se la Rai la trascura - è il suo ragionamento -, Paola non potrebbe semplicemente cambiare squadra?".

E la replica è una schietta frecciata a Viale Mazzini e ai suoi vertici: "Una come lei troverebbe sicuramente spazio altrove". A spiegare tutto il suo dissenso con la decisione della Rai è stata la diretta interessata: "Mi occupo dei Mondiali dall’82, fin da ragazzina, ho cominciato con le televisioni private - ha raccontato -. Ora provo molta amarezza, sono stata completamente tolta dai Mondiali della Rai, mi hanno tolto tutto dalla mattina alla sera".

Da qui il duro sfogo: "Non mi è stata data alcuna spiegazione, l’azienda non mi ha difeso per niente. Io conducevo la Nazionale, gli spazi degli Europei da anni, non mi aspettavo quello che mi hanno fatto". La Ferrari avrebbe voluto intrattenere il pubblico con "una trasmissione più tecnica, legata al mondo del calcio, mi sarei occupata principalmente dei giocatori dei club italiani che giocano nei Mondiali, perché siamo un campionato che dà moltissimi calciatori".