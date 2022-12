In Onda, Paolo Mieli e il Qatargate: “Avete visto Bersani?”

17 dicembre 2022 a

“Voi lo avete visto Bersani? È spesso ospite nelle trasmissioni di La7”. Così Paolo Mieli a In Onda, su La7, ha tirato una stoccata a Pier Luigi Bersani, che fa parte dello stesso partito - Articolo 1 - di Antonio Panzeri, ex europarlamentare arrestato nell’ambito del Qatargate e definito “l’anima criminale” dello scandalo che sta travolgendo la sinistra italiana ed europea. “Non si è visto - ha aggiunto Mieli - così come resta in silenzio Romano Prodi”.

Probabilmente in questo caso il silenzio vale più di mille parole. E forse è meglio così, perché poi c’è invece Enrico Letta che si ritiene “parte lesa” in questa vicenda… Lo ha ribadito nel corso della manifestazione organizzata contro la manovra del governo: “Il nostro partito è fatto di gente per bene, non accetteremo mai tutta la sporcizia che ci sta cadendo addosso. Uno scandalo inaccettabile per cui abbiamo chiesto la commissione d’inchiesta a Bruxelles e per cui ci costituiremo parte lesa. Saremo inflessibili perché chi ha commesso porcherie paghi il conto”.

Tornando alla puntata di In Onda dedicata al Qatargate, è intervenuto anche Piercamillo Davigo: “Questo scandalo non è una peculiarità italiana, perché una differenza tra l’Italia e gli altri paesi mi sorprende: da altre parti quando qualcuno viene coinvolto in uno scandalo di solito chiude la carriera, qui in Italia invece mi pare che gli scandali aprano le carriere”.