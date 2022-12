Sallusti distrugge il "primato" della sinistra: "Smettetela con questa storia"

19 dicembre 2022 a

a

a

Alessandro Sallusti è intervenuto in collegamento nella puntata di Otto e Mezzo, su La7, di lunedì 19 dicembre. Il principale argomento di discussione è stato il Qatargate, a partire dalla notizia dell’ultima ora: la Corte d’Appello di Brescia ha accolto la richiesta delle autorità del Belgio di consegna della moglie di Antonio Panzeri, l’ex europarlamentare che è il fulcro dello scandalo. Presente in trasmissione anche Pierfrancesco Majorino, candidato del Pd alla Regione Lombardia.

“Sembrava vita o morte…” Gruber, veleno su Meloni: cosa scorda

Come altri suoi colleghi, Majorino al Parlamento europeo non si è accorto di quello che stava succedendo. “Non è giusto fare di tutta l’erba un fascio - ha dichiarato Sallusti - né ne faccio una colpa a Majorino se i suoi colleghi di partito si sono comportati in maniera scorretta. Quello che voglio dire però è che la sinistra deve smetterla con questa storia che ha il primato etico e morale a prescindere. Dicono: ‘sono di sinistra e quindi la corruzione non mi riguarda, è una roba di destra’. Così non è: non voglio dire che tutti a sinistra sono corrotti, però vorrei che la smettessero di fare i maestrina”.

"Diversi da chi dicevano di essere": Giovanni Floris, veleno sul governo

Dal canto suo, Majorino ci ha tenuto a precisare che “del rischio di interferenze dei paesi del Golfo e del Qatar mi ero occupato un anno fa con un apposito emendamento. Mai avrei immaginato questo spettacolo indegno e che i protagonisti di tali interferenze straniere fossero pure esponenti riconducibili alla sinistra europea. Mi auguro che la magistratura vada avanti con grandissima determinazione”.