Francesca Fialdini, "non vado in onda 7 su 7": chi gela con una frase

Francesca Fialdini condurrà anche Lo Zecchino d'Oro Per il volto di Rai1 si tratta dell'ennesima trasmissione. Eppure, replica schietta, non esiste per lei alcuna sovraesposizione, anzi: "Io non vado in onda sette giorni su sette… Il fatto che mi affidino altri progetti che hanno breve durata mi permette di fare il lavoro che ho sempre amato, l’indagine giornalistica, mi va a completare come figura. La sovraesposizione non la vedo".

Tra i vari impegni della conduttrice di Da noi a ruota libera, c'è il Junior Eurovision Song Contest. Su questo, intervistata da TvBlog.it, dice: "Ho cercato solamente di essere una spalla e di accompagnare Mario nel suo lavoro, cercando di non essere d’ostacolo". Al suo fianco infatti Mario Acampa. A lui vanno i suoi ringraziamenti: "Per fortuna c’era perché mi appoggiavo totalmente a lui che ha una grandissima esperienza".

E a chi l'accusa di nascondere dietro al sorriso le proprie emozioni, la Fialdini spiega: "C’è una cosa a cui tengo è proprio questa: non mettermi mai su un piedistallo. Penso che chi fa questo lavoro deve conservare un sorriso che si stupisce dietro a ciò che accade". A maggior ragione se la presentatrice ha di fronte giovanissimi come quelli dello Zecchino.