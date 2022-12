Giampiero Mughini zittisce la sinistra: "Meloni? Lo fa perché ci crede"

20 dicembre 2022 a

Giampiero Mughini promuove Giorgia Meloni. Ospite de L'Aria Che Tira su La7, il giornalista risponde a una domanda di Myrta Merlino e senza mezzi termini ammette: "La Meloni a me piace moltissimo, la conosco da quando è ragazzina e anche all'epoca non sbagliava una sillaba". Mughini, nella puntata di martedì 20 dicembre, rievoca qualche aneddoto passato, arrivando a dire di non aver "mai visto in lei qualche striatura antipatica". Per non parlare poi di adesso: "L'attuale premier sta migliorando giorno per giorno, è andata a piangere dagli ebrei e non l'ha fatto per piacionismo ma perché ci crede. Però non ha una squadra come l'Argentina, ha una squadra come la Sambenedettese".

"Lei - incalza la conduttrice - è Messi ma ha una squadra come la Sambenedettese?". "Eh - replica sospirando Mughini -, mi pare... Per carità, ho molta simpatia per Crosetto, mi piace Nordio. Però...". Il riferimento è chiarissimo: Mughini promuove la Meloni, ma teme che il governo non sia del tutto all'altezza delle aspettative. Le sue simpatie per il presidente del Consiglio, il giornalista non intende tenerle per sé.

E quando la Merlino cita il post-fascismo, sbotta: "Sono annoiato a sentir parlare della necessità dell'antifascismo. Si poteva parlare di fascismo quando c'era, non oggi che non c'è più. Di che stiamo a parlare? Siamo nel terzo millennio, i problemi sono altri". "Quindi tu non credi neanche nel pericolo del post-fascismo?", interviene ancora una volta la conduttrice mentre Mughini si getta sulla sedia, ribaltando la testa: "Non mi puoi fare questo, perché vuoi farmi venire un ictus? Ma che ti ho fatto di male?".