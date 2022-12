Anna Oxa, "violati i diritti umani". La bomba sulla moglie di Amadeus

21 dicembre 2022 a

a

a

Sta diventando una slavina la mancata intervista di Anna Oxa a Giovanna Civitillo, inviata de La Vita in diretta ma soprattutto moglie di Amadeus, il direttore artistico del Festival di Sanremo. Lo stesso Festival a cui la Oxa parteciperà il prossimo febbraio. E' dunque, a tutti gli effetti, la prima clamorosa polemica dell'Ariston, una polemica che coinvolge anche la Rai. Durante il collegamento con il programma di Rai 1 condotto da Alberto Matano, la cantante ha deliberatamente ignorato la Civitillo che voleva strapparle una dichiarazione su Sanremo.

"Ecco i miei superospiti". Amadeus "travolge" Sanremo: ecco i nomi dei big



Sui sociale è scoppiata la bufera, con tanto di minacce di querela da parte della pagina Oxarte, vicina alla artista di origini albanesi. Quindi si legge: "La verità sulle interviste è che spesso si deviano e bisogna guardarsi. Anna Oxa non doveva rilasciare interviste è stata a Sanremo per cose già stabilite: 1-presentare il titolo del brano, 2-fare una foto, tutto questo a titolo gratuito e a spese di Oxarte viaggio, vitto ecc. Il resto è tendenzioso perché lo sanno tutti che a differenza di altri artisti che non sono in causa con la Rai non avrebbe potuto avere la libertà di rispondere visto che tanti raccontano le proprie interpretazioni e non quello che dice".

"Vincerà Ultimo": bomba politica su Sanremo. Col governo di centrodestra...

"In Rai - ecco l'accusa - c'è una parte non favorevole. Anna Oxa da sempre è attaccata da una parte di stampa diffamatrice (che avanza pretese pure) che strumentalizza qualsiasi cosa facendo violenza ai diritti umani ledendo la dignità, l'onore e la reputazione della persona. La cosa peggiore è quando attribuiscono alla signora Oxa i propri pensieri con le proprie alterazioni. L'immagine scelta per il programma di Matano è già tutto dire, sembrerebbe sintetizzare un'espressione di impotenza, tra rabbia, vendetta e altre qualità che non appartengono a noi, è normale che qualcuno stia subendo la presenza di Anna Oxa in Rai".