Fiorello svela il brano di Giorgia: "Squalificata da Sanremo"

Fiorello fa ascoltare in anteprima a Viva Rai2 l'incipit del brano di Giorgia. A quel punto Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival, chiama in diretta e comunica che la cantante "ora è squalificata". Gelo tra i presenti. Lo showman ha anche ricevuto tantissimi messaggi in cui gli veniva chiesto cosa fosse successo. Ogni mattina, dalle 7 alle 8, Fiorello va in onda con il suo programma, Viva Rai2, nel quale legge e commenta le notizie principali dei quotidiani, cantando e suonando con diversi ospiti.

Questa mattina, il conduttore ha fatto ascoltare 5 secondi dell'incipit della canzone di Giorgia per Sanremo. "Non si possono svelare i brani, ora Giorgia è squalificata", ha detto Amadeus al telefono. A quel punto Fiorello ha cominciato a leggere tutti i messaggi che gli sono arrivati sul cellulare: dalla moglie Susanna all'amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes.

Solo dopo alcuni interminabili minuti in cui Fiorello si è finto dispiaciuto, è venuta fuori la verità: lo showman ha svelato a tutti che per fortuna si trattava solo di uno scherzo. Il conduttore, infatti, aveva fatto ascoltare i primi 5 secondi di una canzone del nuovo album di Giorgia, e non del brano che porterà al Festival di Sanremo.