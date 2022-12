PiazzaPulita, Formigli dichiara guerra alla Meloni: cosa porta in studio

22 dicembre 2022 a

Un'intera puntata dedicata a Giorgia Meloni. È questo il contenuto dello speciale di PiazzaPulita, in onda giovedì 22 dicembre su La7, dal titolo "Vincere". Corrado Formigli infatti porterà ai telespettatori la storia della leader di Fratelli d'Italia e attuale premier. Ad anticipare il tema è l'account Twitter della trasmissione, dove si legge: "Tra i grandi della terra ora c’è anche colei che fino a qualche mese fa era il capo arrabbiato e antisistema dell’unica opposizione in Parlamento. Stasera a PiazzaPulita va in onda ‘Vincere’, il docufilm che racconta e analizza l’ascesa del Governo Meloni".

E ancora: "Una puntata speciale nel corso della quale, tramite i reportage e le inchieste della redazione di Corrado Formigli, saranno approfonditi gli approcci di questo nuovo Governo". Ma non solo, perché il conduttore con i suoi numerosi ospiti tornerà a parlare di diritti ed economia, reddito di cittadinanza, guerra in Ucraina, crisi energetica e conti dell’Italia col proprio passato. Insomma, per Formigli quello della Meloni è un vero e proprio pallino.

Lei stessa preferisce declinare gli inviti del programma, con il giornalista che attacca: "La stagione di Piazzapulita parte con la già dichiarata mancanza di volontà di Fratelli d'Italia di mandare qualsiasi esponente in trasmissione - ha detto a ridosso delle elezioni -. Ho invitato Guido Crosetto per la prima puntata, si è consultato con Meloni e ha detto di no. La storia è sempre questa, prima non vengono se li inviti, poi ne parli e dicono che hai fatto il processo. Non vale solo per loro, Nicola Zingaretti da segretario Pd non è venuto per due anni in trasmissione. Lo vedo un segno di debolezza, Berlusconi da Santoro ci andò e forse ci vinse le elezioni. Perché Meloni non viene da noi? Di cosa ha paura?".