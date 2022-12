Striscia la Notizia? "Da quando è tornato Iacchetti...": la bomba del signore della tv

Maurizio Costanzo 27 dicembre 2022 a

a

a

Ancora una volta mi trovo a parlare - e lo faccio volentieri - di Striscia la Notizia. Il programma viaggiava intorno ai quattro milioni di ascoltatori al giorno e, con il ritorno di Ezio Greggio insieme ad Enzo Iacchetti, si sono toccati i 5 milioni. Scusate se è poco. Poi Iacchetti ha preso l'influenza ed è stato sostituito da Enrico Beruschi, che è stato uno dei leader di Drive In, programma che ha visto debuttare in qualche modo, come autore e organizzatore di tutto, Antonio Ricci. Iacchetti è tornato. Tutto va per il meglio e Striscia rappresenta un punto fermo nelle abitudini del tele spettatore.

Ci sono programmi pomeridiani che non sempre vengono commentati dai giornali. Uno di questi è Tagadà, in onda dal lunedì al venerdì su La7 alle 14.15. Il programma, ben articolato, con ottimi ospiti, è condotto da Tiziana Panella affiancata in studio da un altro bravo, Alessio Orsingher. Tutti i programmi, anche quelli della Rai, il pomeriggio, offrono occasioni interessanti. Ribadisco il piacere a seguire quotidianamente, su Raiuno, La vita in diretta, condotto da Alberto Matano. Ma c'è anche, su Raidue, sempre il pomeriggio, BellaMa', condotto da Pierluigi Diaco. E possiamo andare avanti per quasi tutti i canali.

"Non sapeva della moglie?". Striscia, bomba di Natale: come incastrano Soumahoro

Questo sta a significare che i programmisti televisivi, si preoccupano, giustamente, di coltivare il pubblico femminile di qualunque età, perché è quello che da sempre testimonia maggiore affezione nei confronti di questo schermo che si anima, di facce e volti che presto diventano parenti.