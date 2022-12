"I tuoi piedi...". Telese e Marianna Aprile, gelo a In Onda

27 dicembre 2022 a

Esordio piuttosto sconcertante per Luca Telese e Marianna Aprile, alla guida di In Onda su La7, il surrogato natalizio di Otto e mezzo. Mentre Lilli Gruber si gode le vacanze, la rodata coppia affronta il tema della manovra, approvata alla Camera e in attesa del via libera definitivo al Senato (slittato però a giovedì 29 dicembre). Il tenore è quello del processo al centrodestra, un tema classico nei talk della rete di Urbano Cairo. In studio Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia (senza ruoli di governo) è chiamato a difendere le misure decise dall'esecutivo davanti alle bordate di Massimo Franco, notista del Corriere della Sera, e soprattutto di uno scatenato Antonio Padellaro, penna del Fatto quotidiano.

Video su questo argomento "Rosiconi, mi spiace: governiamo bene...": la stoccata di Donzelli





Telese introduce la puntata con fare serioso, poi rivela: "Marianna Aprile ai piedi ha delle scarpe con un fiocco rosa. Qui in studio c'è Donzelli...". La giornalista fa un salto sulla sedia: "Voglio vedere come spieghi cosa c'entra...", ma il collega glissa e fa finta di nulla.





Donzelli solo contro tutti: guarda il video di In Onda a La7



Rotto l'imbarazzo, la parola va a Padellaro che parte in quarta, accusando Giorgia Meloni di aver mandato due "pessimi segnali" agli italiani, sul (presunto) condono e il reddito di cittadinanza. "Voi avete diviso il Paese in due parti. Chi sta con voi avrà 12 sanatorie, e non dimentichiamo la legge salva-calcio che è uno scandalo a cielo aperto. Ma a questo punto il problema è: cosa volete fare con il lavoro dipendente? Ho l'impressione che in questi 5 anni ci saranno altre brutte sorprese".