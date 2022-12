TgLa7, ribaltone storico: arriva la Meloni? Ed Enrico Mentana...

28 dicembre 2022 a

La vittoria del centrodestra ha portato cambiamenti in Rai. Là dove la sinistra era di casa, ora c'è spazio anche per gli esponenti dell'attuale maggioranza. A confermarlo i dati diffusi dall'Agcom, che passano dal 42 per cento di tempo di parola al centrodestra a ottobre, al 62 a novembre. Il tiggì di Monica Maggioni ha dunque incrementato di ben 20 punti le "ospitate" di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. In questo il Tg1 sorpassa anche le reti Mediaset: da Studio Aperto, fino al Tg5 che si ferma al 60 per cento.

Quanto basta a far pensare al FattoQuotidiano che "la Maggioni abbia già provveduto a posizionarsi accuratamente su sponde filogovernative". Ma non è l'unica, perché a detenere il record è Enrico Mentana. Con il suo TgLa7 - si legge - batte tutti gli altri concedendo a Giorgia Meloni un 25 per cento di parlato che va oltre le percentuali dei tg più allineati, come Studio Aperto (24 per cento) o il Tg2 (22).

Lo stesso Mentana ha difeso più volte il presidente del Consiglio. Una delle tante occasioni, l'attacco del ministro francese Laurence Boone al governo: "Ora, premesso che pochi sapevano, anche in patria, dell’esistenza di questa gigante della difesa democratica, viene da chiedersi chi abbia mai conferito al governo francese il ruolo di vigilante dei diritti e delle libertà italiani. È quel terribile complesso di ingiustificata superiorità che a volte coglie i nostre amati vicini francesi. Vicini appunto, non tutori. Sia noi sia voi abbiamo dimostrato di saper sbagliare e far bene da soli. È la libertà".