Enrico Mentana: "Qatargate? No, come va chiamato"

Enrico Mentana al TgLa7 si è espresso con grande onestà sul Qatargate. “Lo scandalo a Bruxelles - ha dichiarato - riguarda tutto un solo partito: il Pd e poi Articolo uno. Lo chiamiamo Qatargate ma potremmo chiamarlo Panzerigate”, ovvero con il nome dell’ex parlamentare europeo che è stato arrestato insieme all’ex assistente Francesco Giorgi e all’ex vicepresidente del parlamento Ue, Eva Kaili.

A dare il via all’inchiesta che sta terremotando la sinistra sarebbe stata una segnalazione arrivata dagli Emirati Arabi Uniti all’intelligence del Belgio: praticamente sarebbe stata la “concorrenza” del Qatar a dare il via a tutto… Inoltre i servizi segreti italiani sarebbero stati esclusi dall’operazione, dato che tutto sembra ruotare attorno a politici nostrani, a cominciare da Panzeri che è stato un membro importante del Pd lombardo. Stando alla ricostruzione del Corriere della Sera, la segnalazione degli Emirati ha condotto l’intelligence belga “sulle tracce di un centro di studi del Marocco a Bruxelles dietro il quale si nascondeva una centrale di spionaggio”.

Partito nel 2021 come un caso di 'sicurezza nazionale' per la minaccia di interferenza da parte di un Paese straniero sui processi decisionali del Parlamento europeo - continua il Corriere - il dossier evidentemente ad un certo punto perde di pericolo e si trasforma in una questione di corruzione internazionale, altrettanto grave, ma meno allarmante per gli 007 locali che lo passano alla magistratura ordinaria. I magistrati ci lavorano e puntano anche ai rapporti con il Qatar, specie della vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili".