Antonella Clerici, la frase che ferma lo studio: "Ti piace il cotechino?"

La cucina è fatta di doppi sensi. E lo sa bene Antonella Clerici che a È sempre mezzogiorno si è lasciata andare a qualche battuta con Chiara Francini. La conduttrice ha infatti ospitato nel suo studio l'attrice che ha presentato il nuovo film che andrà in onda su Rai Uno domani, 29 dicembre. Durante la puntata la Clerici ha dato il via alla ricetta dello chef Frida che ha preparato il cotechino.

E la conduttrice, rivolgendosi all'attrice, ha affermato: "Ti piace il cotechino?". Dopo il doppio senso, la Clerici è scoppiata in una grassa risata aggiungendo: "La cucina è fatta di doppi sensi". La reazione della Francini è stata chiara: "Sì, mi garba il cotechino", lasciandosi andare, anche lei a una risata. Ma non è finita qui. Poco più tardi la Clerici parlando di un'altra ricetta ha aggiunto: "Certo che non si possono mettere insieme le ricette del cotechino e delle patate...".

Altra risata e pubblico divertito. Ma oltre ai doppi sensi, la Clerici si è lasciata andare anche a una riflessione per il nuovo anno: "Dobbiamo chiudere in bellezza questo 2022. Ricordate anche per il nuovo anno, il sorriso è importantissimo. Quindi mi raccomando, il sorriso non deve mai mancare", ha concluso prima di dare spazio agli chef che hanno spiegato le ricette per la notte di Capodanno.