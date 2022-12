L'anno che verrà, colpo di scena per Amadeus: chi non c'è a Capodanno

29 dicembre 2022 a

Brutte notizie per Amadeus, che ha perso la sua spalla per L'anno che verrà, il programma che andrà in onda su Rai 1 la notte di Capodanno. A dare forfait all'ultimo minuto, causa Covid, è stato Nino Frassica. Che avrebbe dovuto fare da spalla al noto conduttore in diversi momenti della serata. Lo riporta DavideMaggio.it, che ha sentito direttamente l’attore: “Purtroppo non ci sarò, lo vedrò da casa”, ha spiegato Frassica.

Amadeus, quindi, si ritrova praticamente "azzoppato" a poche ore dall’evento. Ora dovrà inventarsi qualcosa per sopperire all'assenza del comico. Confermata invece la presenza di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Tra gli artisti della serata già annunciati ci sono Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, Raf, i Ricchi e Poveri, Dargen D’Amico, Nek, Piero Pelù, Mr Rain, Noemi, Donatella Rettore, Modà, Francesco Renga, LDA, Matia Bazar, Sandy Marton, Tracy Spencer.

Lo spettacolo, che si terrà a Perugia, è gratuito e accessibile, fino a esaurimento posti, senza alcuna prenotazione. Sul posto, per garantire sicurezza e funzionamento dell'evento, ci saranno le forze dell’ordine, aiutate dai volontari della protezione civile. La zona in cui si svolgerà il concerto sarà contingentata a partire dalle 12 circa del 31 dicembre.