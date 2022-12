Benedetta Rossi, gravissimo lutto: "Adesso non riesco a scrivere"

30 dicembre 2022 a

Grave lutto per Benedetta Rossi. Lo ha comunicato lei stessa ai suoi follower su Instagram: "Oggi mia nonna Blandina ci ha lasciati, si è spenta serenamente nel suo letto. Vorrei scrivere tante cose… Ma adesso non riesco. In questo triste giorno l’unica cosa che riesco a fare è stare in silenzio nel dolore, con la mia famiglia e con mia zia Giulietta che ha perso la sua amica ‘sorella’ e compagna di una vita”. A corredo una foto che ritrae la food blogger mentre abbraccia la nonna.

Molti fan e personaggi noti del mondo dello spettacolo hanno deciso in queste ore di mostrare la loro vicinanza alla conduttrice di Fatto in casa per voi. Nonna Blandina la conoscevano un po’ tutti coloro che seguono sui social Benedetta Rossi. La food blogger, infatti, ha spesso coinvolto la sua famiglia nel suo lavoro. A darle tutto il suo appoggio in queste ore ci ha pensato Sandra Milo, che ha scritto sotto il post un lungo messaggio di cordoglio: "Prendere commiato dai propri affetti, nel proprio letto, circondata dall’amore di chi ti vuol bene è un modo dolce per andarsene. Ora zia Giulietta avrà bisogno di tutta la nostra vicinanza che sono certa non le verrà a mancare. Esprimo a tutta la famiglia il mio affetto e la mia comprensione”.

Anche Antonella Clerici ha subito condiviso con lei un cuore rosso. Tra i volti noti che hanno commentato la triste notizia pure Taylor Mega: “La vedevo sempre nelle tue storie. Condoglianze, ti mando un abbraccio”. E la cantante Chiara Galiazzo: “Un grande abbraccio”, frase accompagnata da un cuore rosso.