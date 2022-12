In Onda, scintille Annunziata-Telese su Meloni: "Smettila, così mi arrabbio"

30 dicembre 2022 a

Scintille nello studio di In Onda, su La7, quando Luca Telese ha chiesto a Lucia Annunziata di commentare alcune espressioni di Giorgia Meloni, prese dalla conferenza stampa di fine anno. “Ho giurato di non fare nessuna nota stilistica e fisica sulla premier perché è donna”, ha dichiarato la giornalista della Rai, che ha poi aggiunto: “Mi rifiuto di parlare del corpo delle donne”.

Parole che sono state accolte con sorpresa da Telese, che ha emesso dei versi per prendere in giro questa posizione della Annunziata. La quale non si è però lasciata condizionare, tenendo fermo il punto: “È così, smettila. Io mi arrabbierei se facessero discorsi sulle mie espressioni o sul fisico”. In precedenza la Annunziata aveva criticato il ministro Guido Crosetto, che aveva parlato del “machete” per combattere contro la burocrazia. Un’uscita che non è piaciuta a tanti, sebbene il diretto interessato abbia precisato che non aveva alcuna intenzione violenta.

“Metterei da parte il machete - ha dichiarato la Annunziata - perché spero che sia stato un piede in fallo. L’uso del machete in politica fa spavento, rappresenta un salto di linguaggio che disturba”. Poi la giornalista ha parlato della “continuità” tra la Meloni e Mario Draghi: “Dal punto di vista formale esiste, ma soprattutto la carta dei valori della finanziaria non credo che possa essere approvata da Draghi”.