GfVip, Spinalbese esce: Capodanno fuori dalla casa, ecco perché

Antonino Spinalbese ha lasciato la casa del GfVip: lo ha fatto sapere la produzione del reality con un comunicato. L'ex di Belen, quindi, non trascorrerà il Capodanno insieme ai suoi compagni nella casa più spiata d'Italia. Il concorrente, comunque, ha abbandonato il gioco solo temporaneamente "per sottoporsi ad accertamenti medici".

La notizia non arriva come un fulmine a ciel sereno. Nei giorni scorsi, infatti, era trapelata l’indiscrezione che Spinalbese avrebbe dovuto assentarsi dalla Casa per dei problemi di salute da risolvere. In pochi, però, avrebbero pensato che lo avrebbe fatto a ridosso del Capodanno. Il comunicato del GfVip non è entrato nel merito delle condizioni di salute dell’ex parrucchiere. Da quanto emerso di recente, però, Antonino da giorni soffrirebbe per una cisti.

Nel frattempo, sotto al post scritto dal programma Mediaset si sono fatti vivi diversi haters che hanno criticato Spinalbese e lo show. Qualcuno, per esempio, ha sostenuto che la sua uscita sia tutta una messa in scena. Diversi utenti però hanno condannato tali esternazioni, invitando tutti a rispettare il giovane e a non giudicarlo, soprattutto in un momento delicato che riguarda la sua salute. In ogni caso, non si sa se gli accertamenti a cui deve sottoporsi siano in qualche modo collegabili alla malattia autoimmune con cui convive. Pochi mesi prima di entrare al GfVip, infatti, Spinalbese ha rivelato di aver scoperto di avere il “pancreas di un anziano“.