Attilio Romita, scoppia il finimondo: "Buona per un...", frase choc

01 gennaio 2023 a

a

a

Attilio Romita ancora una volta protagonista di uno scivolone. L'ex conduttore del Tg1 protagonista ancora una volta di una polemica di fuoco all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo il presunto flirt con Sarah Altobello che ha portato alla rottura con la sua compagna, Romita fa infuriare di nuovo tutto il pubblico dei social. A metterlo in imbarazzo è una frase confidata a un altro concorrente all'interno della Casa nel corso di una chiacchierata tra due amici. "Ragazza molto carina, ma a che serve? Secondo me è una con la quale piacevolmente se po’ fa un giretto”.

"Ahia, ahia, venite": urla di dolore nella notte, caso al Grande Fratello

In questi termini ha parlato Romita di Oriana, a colloquio in giardino con Daniele Dal Moro. Immediatamente sui social è scoppiato il finimondo con accuse di maschilismo, sessismo e snobismo. E in tanti hanno chiesto una squalifica immediata.

"Senza mutande, quindi...". GfVip vietato ai minori: delirio nella notte

Ma a quanto pare l'esclusione dal Grande Fratello non arriverà e di fatto Romita resterà all'interno della Casa. Molto probabilmente nella prossima puntata Alfonso Signorini dedicherà proprio a Romita un rimprovero in diretta per ottenere dall'ex mezzobusto del Tg1 le scuse verso Oriana e verso tutto il mondo delle donne. Insomma il Gf è sempre più infuocato e non sono esclusi nuovi colpi di scena.