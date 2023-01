Capodanno, scontro tv Amadeus-Panicucci: chi ha vinto la serata

01 gennaio 2023 a

Amadeus vince la sfida contro Federica Panicucci. In fatti L’Anno che verrà di Amadeus vince nettamente la sfida con il Capodanno in Musica guidato dalla conduttrice di Mattino 5 L'Anno che verrà ha fatto compagnia ad oltre 5 milioni di utenti, mentre sono 3 milioni i telespettatori che hanno scelto Canale Cinque. Bene anche Rai Due e Rai Tre, con Gli aristogatti e Il Meglio del Festival del Circo di Montecarlo.

Ecco qui di seguito tutti i dati Auditel registrati nel prime time di sabato 31 dicembre 2022. Rai Uno – L’anno che verrà, in onda dalle 21:36 alle 1:45, è stato seguito da 5.032.000 telespettatori con il 36.9% di share; Canale 5 – Capodanno in Musica, dalle 20:50 alle 1:30, ha appassionato 3.001.000 spettatori (20.9%); Rai Due – Gli aristogatti è stato seguito da 1.094.000 spettatori (6.8%); Italia Uno – Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre ha ottenuto 818.000 spettatori (5.2%); Rai Tre – Il Meglio del Festival del Circo di Montecarlo ha totalizzato 1.286.000 spettatori (8.1%); Rete 4 – Controcorrente ha raggiunto 345.000 spettatori (2.2%); La 7 – Sherlock ha convinto 201.000 persone (1.4%). Tv 8 – La famiglia Addams ha fatto compagnia a 311.000 persone (2%);Nove – Robin Hood – La leggenda ha interessato 168.000 spettatori (1.1%).

E a determinare anche il risultato dello show serale di Capodanno sono stati anche i risultati sono stati i dati della fascia del preserale con l'access prime time: il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica è stato ascoltato da: su Rai Uno da 4.994.000 spettatori (31.6%); su Canale5 da 2.915.000 spettatori (18.4%); su Rai2 da 625.000 spettatori (3.9%); su Rai3 da 819.000 spettatori (5.2%).