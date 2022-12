Mattino 5, "incendio e terrore dietro le quinte": Panicucci, disastro in studio

07 dicembre 2022 a

Mattino 5 ha rischiato di non andare in onda a causa di un principio di incendio all’interno dello studio 15 di Cologno Monzese. Per fortuna la situazione è stata immediatamente riportata sotto controllo e la coppia formata da Federica Panicucci e Francesco Vecchi ha potuto condurre la trasmissione come se nulla fosse successo.

A ricostruire e svelare quanto accaduto a Mattino Cinque è stato il sempre ben informato Giuseppe Candela. “Paura dietro le quinte - ha scritto il giornalista nella sua rubrica di Dagospia - non per una nuova lite tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi, tutta colpa di un principio di incendio partito dalla macchinetta che distribuisce snack e caffè all’interno dello studio 15 di Cologno Monzese. Incendio che è stato subito spento con un estintore dai vigili del fuoco. Durante questa operazione lo studio è stato evacuato ma è tornato tutto alla normalità e la trasmissione è andata regolarmente in onda”.

Quindi tutto è rientrato rapidamente, c’è stato solo un po’ di spavento iniziale, ma che non ha impedito alla Panicucci e a Vecchi di portare avanti la puntata di Mattino Cinque come al solito. Tra l’altro il programma all news di Mediaset andrà in onda anche in occasione della festa di domani, quella della Immacolata Concezione.