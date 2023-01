L'Anno che verrà, la rivelazione di Amadeus: "Blanco e Mahmood a Sanremo"

01 gennaio 2023 a

L'Anno che verrà, lo show di Capodanno condotto da Amadeus, è stato caratterizzato dalla presenza sul palco di diversi artisti che hanno accompagnato milioni di italiani verso il nuovo anno.

Ma di fatto Amadeus ha usato una vetrina così illustre e con così tanti telespettatori per fare un annuncio atteso da tempo. Con l'avvicinarsi del Festival di Sanremo che prenderà il via nei primi giorni di febbraio, Amadeus ha voluto annunciare gli ospiti della prima serata che aprirà la 5 giorni del Festival. Il conduttore ha affermato che nella prima serata della kermesse musicale ci saranno come ospiti Mahmood e Blanco. I due cantanti lo scorso anno hanno stregato tutti sul palco dell’Ariston con il brano ‘Brividi’, primo in classifica grazie al favore di pubblico e critica.

La canzone di Mahmood e Blanco è diventata un vero e proprio tormentone per diversi mesi. Un successo immenso. E così adesso tornano sul palco dell'Ariston da protagonisti e come ospiti. "Mahmood e Blanco, vincitori dell’ultima edizione, saranno ospiti del prossimo Festival di Sanremo nella prima serata, il 7 febbraio", ha affarmato Amadesu dal palco di Perugia. E proprio ieri sera, nel corso de "L'Anno che verrà" sul palco si sono esibiti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni proprio sulle note di "Brividi".